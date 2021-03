Covid, dati falsificati per non entrare in zona rossa: blitz dei carabinieri (Di martedì 30 marzo 2021) dati dei contagi falsificati per evitare restrizioni e zona rossa. E’ quanto emerge dalle intercettazioni condotte dalla Procura Sotto la lente di ingrandimento i vertici dell’assessorato alla Salute della Sicilia.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 30 marzo 2021)dei contagiper evitare restrizioni e. E’ quanto emerge dalle intercettazioni condotte dalla Procura Sotto la lente di ingrandimento i vertici dell’assessorato alla Salute della Sicilia.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - IlContiAndrea : Una bella notizia. #Londra registra zero morti per #Covid_19 per la prima volta in sei mesi. Lo scrive la Bbc sui… - petergomezblog : Sicilia, “dati Covid falsi comunicati all’Iss per evitare restrizioni”: tre arresti. Indagato anche l’assessore reg… - zazoomblog : Dati falsi sul Covid in Sicilia. Musumeci difende Razza (che lo prendeva in giro ...) - #falsi #Covid #Sicilia.… - barbaro_simone : RT @Marco_Rizzo: 'Spalmiamo i morti' SPALMIAMO. I. MORTI. L'assessore alla salute della Regione #Sicilia, #Razza si è dimesso. Mi pare il… -