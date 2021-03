Cellino San Marco: inosservanza delle prescrizioni anti corona virus, 24 sanzionati Chiuso un bar per cinque giorni (Di martedì 30 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Durante il fine settimana i Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco hanno intensificato i controlli inerenti le misure per il contenimento della diffusione del virus Covid–19. Nello specifico, tra le giornate di venerdì e domenica i militari hanno proceduto a sanzionare complessivamente 24 persone per inosservanza delle prescrizioni contenute nell’ultimo decreto, nonché a chiudere per 5 giorni un’attività commerciale (bar) del territorio all’interno della quale erano state trovate persone a consumare. In particolare, nella giornata di sabato i Carabinieri hanno accertato che un 38enne del luogo esercitava abusivamente l’attività di parrucchiere presso la sua abitazione, priva tra l’altro dei necessari requisiti ... Leggi su noinotizie (Di martedì 30 marzo 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Durante il fine settimana i Carabinieri della Stazione diSanhanno intensificato i controlli inerenti le misure per il contenimento della diffusione delCovid–19. Nello specifico, tra le giornate di venerdì e domenica i militari hanno proceduto a sanzionare complessivamente 24 persone percontenute nell’ultimo decreto, nonché a chiudere per 5un’attività commerciale (bar) del territorio all’interno della quale erano state trovate persone a consumare. In particolare, nella giornata di sabato i Carabinieri hanno accertato che un 38enne del luogo esercitava abusivamente l’attività di parrucchiere presso la sua abitazione, priva tra l’altro dei necessari requisiti ...

