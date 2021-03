Bologna | Adl Cobas evitano lo sfratto | bambini rischiano la Dad in strada

Leggi su dire

(Di martedì 30 marzo 2021) BOLOGNA – “Gli sfratti non sono bloccati. Gli sfratti per finita locazione proseguono e allo stesso tempo non vengono prese minimamente in considerazione le esigenze delle persone” alle prese con questo genere di situazioni. Vedere per credere, dice l’Adl Cobas, che oggi a Bologna è rimasto in presidio con i suoi attivisti per sei ore davanti alla casa di M. per impedire uno sfratto. M. è mamma di tre figli minorenni, operaia elettricista, cittadina italiana di origini straniere, vive in un appartamento in zona Bolognina con la madre e il marito, e oggi aspettava l’arrivo dell’ufficiale giudiziario per dare esecuzione dello sfratto. In casa, i figli sono collegati al pc, in didattica a distanza. Di servizi sociali non c’è traccia. Attacca il sindacato: “La situazione non è per niente ammissibile, anche perché in quest’abitazione ci stanno tre minori, che stanno facendo lezione in Dad e avrebbero dovuto proseguirla in strada”, se lo sfratto fosse stato eseguito. “Mi sono rivolta tante volte ai servizi sociali, ma non ho mai avuto risposte specifiche. Mi hanno aiutato per mandarmi da agenzie dell’affitto, sono registrata, ma nessuno mi ha mai richiamata. L’affitto non si trova, l’Acer non ci dà risposte…”, racconta M. “Mia figlia mi chiedeva stamattina, mamma ma se ci buttano fuori, dove devo fare la Dad?”.