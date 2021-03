Alessia Marcuzzi, la foto super sexy in albergo: il commento di Rudy Zerbi è epico (Di martedì 30 marzo 2021) Alessia Marcuzzi, reduce da una criticatissima ospitata a Che tempo che fa, ha voluto stuzzicare i suoi fan su Instagram con uno scatto in albergo che ha ottenuto migliaia di like e centinaia di commenti entusiasti. Alessia Marcuzzi si mostra così su Instagram: boom di like “Metti una sera in hotel” ha scritto la conduttrice de Le Iene presentandosi in lingerie nera, posa provocante e occhiali da sole… Immediata la reazione degli utenti che l’hanno ricoperta di complimenti e inondata di quasi 70mila cuoricini. Leggi anche: >> Alessia Marcuzzi criticata su Striscia la Notizia: scoppia il caso per l’ospitata a Che tempo che fa Tra i tantissimi commenti, uno in particolare si fa notare per la sua originale epicità: quello di Rudy ... Leggi su funweek (Di martedì 30 marzo 2021), reduce da una criticatissima ospitata a Che tempo che fa, ha voluto stuzzicare i suoi fan su Instagram con uno scatto inche ha ottenuto migliaia di like e centinaia di commenti entusiasti.si mostra così su Instagram: boom di like “Metti una sera in hotel” ha scritto la conduttrice de Le Iene presentandosi in lingerie nera, posa provocante e occhiali da sole… Immediata la reazione degli utenti che l’hanno ricoperta di complimenti e inondata di quasi 70mila cuoricini. Leggi anche: >>criticata su Striscia la Notizia: scoppia il caso per l’ospitata a Che tempo che fa Tra i tantissimi commenti, uno in particolare si fa notare per la sua originale epicità: quello di...

