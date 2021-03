Vaccini | all' Umberto I scoppia la rivolta delle ditte di pulizia | ' Noi | senza dosi per un vuoto normativo'

(Di lunedì 29 marzo 2021) Lavorano in ospedale, tutti i giorni, e vengono in contatto con migliaia di persone. Ma, per loro, il vaccino anti - Covid non c'è. Sono gli addetti alle pulizie dell'ospedale tra i più grandi d'...

Advertising

RobertoBurioni : Di fronte alle previsioni tanto fosche quanto inattendibili di alcuni che paiono godere nel terrorizzare la popolaz… - stanzaselvaggia : Quindi il procuratore Gratteri ha scritto la prefazione del libro di quello che “nei vaccini c’è acqua di fogna” e… - JoseCarlosRRuiz : #Cuba e i #vaccini, rotta su L'Avana con l'ambasciatore in #Italia. L'Intervista che mi ha fatto #MarioSechi… - Alea88 : RT @maryfagi: Basta col terrorismo sulle varianti, basta chiusure, basta coprifuoco. Dopo un anno ci sono diversi strumenti per contrastare… - ObsoletusH : @antonellaviol17 ora vedo però che lei torna a parlare di *sperimentazione* sui bambini. quindi ancora la popolazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini all

...tentare di recuperare delle micro scorte dai magazzini di tutte le Ulss venete e convogliarle'...Luca Zaia che non nasconde la sua preoccupazione per la possibile carenza di dosi di. Ma ...Piano, Draghi incontra le Regioni Il presidente del Consiglio Mario Draghi parteciperà'incontro previsto oggi pomeriggio tra governo e regioni sul piano vaccinale.'incontro ...Ieri a Domenica In in collegamento da Venezia c’era Katia Ricciarelli che si è detta molto stanca della situazione riveniente dalla pandemia e ha raccontato della sua preoccupazione e della sua ...di Lisa Ciardi Un tasto per le cosiddette "riserve" sul portale dei vaccini e, in settimana, la riapertura delle prenotazioni per i super fragili, con nuove modalità. Sono alcune delle iniziative annu ...