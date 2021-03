Rubano in una villa, sorpresi dalla Polizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Gli agenti della Volante del Commissariato di Martina Franca sono stata allertati nel pomeriggio di sabato scorso da alcuni abitanti di una zona di campagna che avevano appena fermato un giovane, presumibilmente sorpreso a rubare in una villa al momento disabitata. A dare l’allarme il comandate dei Vigili Urbani di Martina Franca che dalla sua abitazione aveva notato in una villetta vicina, alcuni indumenti sparsi per terra e dei mobili accatastati nel giardino. Dopo alcuni minuti, visti due giovani scendere da un furgone ed entrare in quella villetta ha immediatamente intuito di trovarsi davanti ad un furto ed ha così allertato la Polizia di Stato. Prima dell’arrivo dei poliziotti, gli abitanti di quella zona sono riusciti a fermare uno dei due ladri, che prima ha cercato di nascondersi nelle campagne circostanti, per ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 29 marzo 2021) Gli agenti della Volante del Commissariato di Martina Franca sono stata allertati nel pomeriggio di sabato scorso da alcuni abitanti di una zona di campagna che avevano appena fermato un giovane, presumibilmente sorpreso a rubare in unaal momento disabitata. A dare l’allarme il comandate dei Vigili Urbani di Martina Franca chesua abitazione aveva notato in una villetta vicina, alcuni indumenti sparsi per terra e dei mobili accatastati nel giardino. Dopo alcuni minuti, visti due giovani scendere da un furgone ed entrare in quella villetta ha immediatamente intuito di trovarsi davanti ad un furto ed ha così allertato ladi Stato. Prima dell’arrivo dei poliziotti, gli abitanti di quella zona sono riusciti a fermare uno dei due ladri, che prima ha cercato di nascondersi nelle campagne circostanti, per ...

