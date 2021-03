Roma, infermieri contagiano 24 degenti, 15 di loro erano già stati vaccinati (Di lunedì 29 marzo 2021) In una casa di riposo 24 anziani sono risultati positivi al Covid. Il focolaio sarebbe partito da un’operatrice sanitaria no vax. Getty Immages/Hugh HastingsIn una casa di riposo di Fiano Romano – comune sito a circa 20 km dalla Capitale – alcuni infermieri hanno rifiutato il vaccino e – riporta Il Messaggero – i no vax avrebbero infettato 27 anziani ospiti della Rsa. Il titolare della struttura, il signor Roberto Agresti, spiega che il principale timore è che in alcuni ospiti la situazione possa evolversi in modo grave, trattandosi di persone molto anziane. Per il momento, tuttavia, nessuno dei contagiati ha sviluppato sintomi tali da richiedere il ricovero in ospedale. Ventiquattro degli ospiti della casa di riposo erano già stati vaccinati. Ma ben 15, nonostante il vaccino, hanno comunque contratto ... Leggi su formatonews (Di lunedì 29 marzo 2021) In una casa di riposo 24 anziani sono risultati positivi al Covid. Il focolaio sarebbe partito da un’operatrice sanitaria no vax. Getty Immages/Hugh HastingsIn una casa di riposo di Fianono – comune sito a circa 20 km dalla Capitale – alcunihanno rifiutato il vaccino e – riporta Il Messaggero – i no vax avrebbero infettato 27 anziani ospiti della Rsa. Il titolare della struttura, il signor Roberto Agresti, spiega che il principale timore è che in alcuni ospiti la situazione possa evolversi in modo grave, trattandosi di persone molto anziane. Per il momento, tuttavia, nessuno dei contagiati ha sviluppato sintomi tali da richiedere il ricovero in ospedale. Ventiquattro degli ospiti della casa di riposogià. Ma ben 15, nonostante il vaccino, hanno comunque contratto ...

