Renzi colpisce ancora: fa causa pure al direttore del Corriere, ma non se lo ricorda. Fontana: “Fa querele a raffica” (Di lunedì 29 marzo 2021) Renzi fa causa anche al Corriere della Sera. Fontana: “Se ne era scordato” In un’intervista al Programma di Radio 2 “Un giorno da Pecora” il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, ha rivelato di aver ricevuto una querela da Matteo Renzi. “Mi ha querelato per un’inchiesta sulla fondazione Open, mi è arrivata a casa una richiesta di risarcimento danni di 200mila euro. Aspettiamo la causa, speriamo bene, io sono abbastanza sicuro di quanto abbiamo scritto, non ho molto da temere. Renzi però ha querelato a raffica”, ha dichiarato Fontana. “Un giorno mi ha chiamato e gli ho detto che mi era appena arrivata la querela. E lui mi ha risposto: ‘l’ho mandata anche a te?”, ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021)faanche aldella Sera.: “Se ne era scordato” In un’intervista al Programma di Radio 2 “Un giorno da Pecora” ildeldella Sera, Luciano, ha rivelato di aver ricevuto una querela da Matteo. “Mi ha querelato per un’inchiesta sulla fondazione Open, mi è arrivata a casa una richiesta di risarcimento danni di 200mila euro. Aspettiamo la, speriamo bene, io sono abbastanza sicuro di quanto abbiamo scritto, non ho molto da temere.però ha querelato a”, ha dichiarato. “Un giorno mi ha chiamato e gli ho detto che mi era appena arrivata la querela. E lui mi ha risposto: ‘l’ho mandata anche a te?”, ha ...

