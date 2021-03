PS3 | PS Vita e PSP | PlayStation Store improvvisamente offline? L' accesso via web sarebbe bloccato

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sony sta disabilitando l'aldi PS3,e PSP. Pochi giorni dopo la notizia che Sony si stava preparando a chiudere i negozi digitali per le tre piattaforme, sembra che la compagnia abbia già mosso i primi passi. Il vecchio, che vende giochi per PS3, PSe PSP non è più accessibile via web. Tutti e tre i negozi possono essere visitati attraverso le console stesse, ma questa esperienza è soggetta a crash e problemi. Sony non ha annunciato in via ufficiale la chiusura della versione web di questi, ma i giocatori hanno riferito di non essere riusciti ad accedere. Leggi altro...