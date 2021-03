Partite DAZN ad aprile, la programmazione completa di Serie A e non solo (Di lunedì 29 marzo 2021) Il derby di Torino e il Clasico sono solo alcune delle Partite che DAZN trasmetterà ad aprile 2021. E oltre ai match di Serie A e Liga, gli abbonati DAZN potranno contare anche su una ricca programmazione sportiva, che include il Mondiale della MotoGP e la grande boxe internazionale con protagonisti i nostri atleti italiani. Prima di vedere il riepilogo completo di tutti gli eventi che saranno disponibili il prossimo mese, ricordiamo che DAZN si è aggiudicata l’assegnazione dei diritti TV di tutta la Serie A per le prossime tre stagioni. La piattaforma streaming inglese trasmetterà 7 Partite in esclusiva e altre 3 in co-esclusiva (probabilmente con Sky), a partire dal campionato 2021/2022. Sulla scelta dei presidenti ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 29 marzo 2021) Il derby di Torino e il Clasico sonoalcune dellechetrasmetterà ad2021. E oltre ai match diA e Liga, gli abbonatipotranno contare anche su una riccasportiva, che include il Mondiale della MotoGP e la grande boxe internazionale con protagonisti i nostri atleti italiani. Prima di vedere il riepilogo completo di tutti gli eventi che saranno disponibili il prossimo mese, ricordiamo chesi è aggiudicata l’assegnazione dei diritti TV di tutta laA per le prossime tre stagioni. La piattaforma streaming inglese trasmetterà 7in esclusiva e altre 3 in co-esclusiva (probabilmente con Sky), a partire dal campionato 2021/2022. Sulla scelta dei presidenti ...

