Omicidio colposo, condannata francese Servier per farmaco contro diabete (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Mediator, ritirato nel 2009, veniva utilizzato come farmaco antifame: avrebbe provocato la morte di quasi duemila persone Leggi su rainews (Di lunedì 29 marzo 2021) Il Mediator, ritirato nel 2009, veniva utilizzato comeantifame: avrebbe provocato la morte di quasi duemila persone

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio colposo Caos vaccini, Codacons denuncia Regione Toscana. Pronta class action per over 80 e loro parenti ... ipotesi che potrebbe trasformarsi in concorso in omicidio colposo contro i vertici regionali qualora si registri anche un solo caso di ultra80enne morto per Covid in Toscana a causa dei ritardi ...

Usa, morte George Floyd: al via processo in Minnesota L'agente di polizia deve rispondere di omicidio preterintenzionale di secondo grado, omicidio colposo e omicidio di terzo grado, imputazione che comporta la necessità di dimostrare indifferenza per ...

Omicidio colposo, condannata francese Servier per farmaco contro diabete Rai News Francia, laboratorio condannato per farmaco antifame Il laboratorio farmaceutico francese Servier è stato condannato, al termine di uno dei processi più importanti degli ultimi anni in Francia, per "omicidio plurimo colposo" e "frode aggravata" nello ...

Farmaco anti-fame killer, maxi condanna in Francia PARIGI. Il laboratorio farmaceutico francese Servier è stato condannato oggi, al termine di un processo di vasta eco in Francia, per "omicidio plurimo colposo" e "frode aggravata" nello scandalo del s ...

