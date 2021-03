Nuovo DPCM: dal prossimo 7 aprile cambiano le regole (Di lunedì 29 marzo 2021) Tra pochi giorni scade l’attuale DPCM ma il Governo Draghi sta già preparando nuove chiusure e fasce di colore per le Regioni. In questa Settimana Santa, cerchiamo di capire insieme cosa è possibile fare e cosa non fare. Dall’altro lato, però, vediamo anche quali potrebbero essere le norme che entreranno in vigore dal prossimo 7 L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 29 marzo 2021) Tra pochi giorni scade l’attualema il Governo Draghi sta già preparando nuove chiusure e fasce di colore per le Regioni. In questa Settimana Santa, cerchiamo di capire insieme cosa è possibile fare e cosa non fare. Dall’altro lato, però, vediamo anche quali potrebbero essere le norme che entreranno in vigore dal7 L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

MattDynamiteM86 : RT @Ferdi__Romano: ??++ATTENZIONE!++?? Pubblicato in G.U. il nuovo DPCM recante modifiche ed integrazioni alla #gerarchiadellefonti. Intro… - KattInForma : Nuovo DPCM: dal prossimo 7 aprile cambiano le regole - peterkama : il nuovo dpcm? io spero intanto di riaprire le scuole LUCA ZAIA le scuole non andavano mai chiuse... abbiamo fatt… - Redy9101 : RT @tempoweb: Il #governo è spaccato sul nuovo #dpcm: Salvini preme per le riaperture, il Pd frena #covid #vaccino #iltempoquotidiano http… - petrone_tito : ?? VOX POPULI, VOX MEA ?? Alzi la mano chi si è rotto er ca**o... Le mie osservazioni - accompagnate dalla consueta… -