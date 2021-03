Nigel Farage | prima contro gli ambientalisti e ora consulente di una società green che pianta alberi per catturare il carbonio

(Di lunedì 29 marzo 2021) Lui e il suo partito Ukip, inlinea per il sì alla Brexit, hanno sempre contrastato l’attivismoil cambiamento climatico, polemizzando col Regno Unito per i suoi investimenti sull’eolico e criticando i moniti di Greta Thunberg e del principe Carlo sulla salvaguardia dell’ambiente. A luglio 2020, poi, si era spinto a dire che i giovani fossero indottrinati a credere nel riscaldamento globale. Salvo poi suggerire che l’attivista svedese, forse, non sbagliava del tutto. Ma da ora per, che ha sostenuto anche Donald Trump nella campagna per la rielezione di novembre, ha firmato per diventare lobbista,e portavoce della DutchBusiness Group,che si occupa di rireper ...

E in molti ricordano anche l'asse tra Grillo e, nel 2014. L'ex leader dello Ukip allora era impegnato nella battaglia per arrivare alla Brexit, l'uscita del Regno Unito dall'Unione ...