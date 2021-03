McDonald’s di Alpignano assume

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il nuovo ristorantedi, situato in Via Venaria, aprirà domani, martedì 30 marzo. Nel ristorante lavoreranno 38 persone. Il nuovo locale, dotato di 194 posti tra interno ed esterno, è completo di corsia McDrive, servizio grazie al quale è possibile ordinare, pagare e ricevere l’ordine direttamente dalla propria auto e McCafé dove gustare un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno. Nel ristorante sono presenti anche i chioschi digitali per l’ordine self-service. Il servizio di asporto, disponibile da lunedì a domenica, dalle 9:00 alle 22:00, è disciplinato in modo rigoroso per garantire la sicurezza e la salute dei clienti e dei dipendenti. Gli ingressi nel ristorante sono contingentati e i prodotti vengono consegnati in modalità contactless dal personale. L’ordinazione può avvenire in autonomia ...