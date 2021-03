Lonardo: “Risposte rapide ed esaustive per gli aspiranti avvocati” (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della senatrice Sandra Lonardo. Di seguito la nota integrale: “Ho depositato, in Senato, alcuni emendamenti al Ddl “Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza COVID-19”, per favorire una rapidissima conversione, senza rinunciare a rappresentare alcune delle istanze che vengono dalle associazioni dei praticanti avvocati. Mi batto al loro fianco, fin da quando ho presentato la prima interrogazione parlamentare, il 16 aprile dello scorso anno, ed è giunto il momento di dare Risposte immediate alle loro lunghe attese. Tra gli emendamenti da me presentati, c’è la proposta di prevedere la possibilità per i candidati di poter scegliere senza alcun vincolo, per assicurare coerenza con la specializzazione acquisita nel corso della ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma della senatrice Sandra. Di seguito la nota integrale: “Ho depositato, in Senato, alcuni emendamenti al Ddl “Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato durante l’emergenza COVID-19”, per favorire una rapidissima conversione, senza rinunciare a rappresentare alcune delle istanze che vengono dalle associazioni dei praticanti. Mi batto al loro fianco, fin da quando ho presentato la prima interrogazione parlamentare, il 16 aprile dello scorso anno, ed è giunto il momento di dareimmediate alle loro lunghe attese. Tra gli emendamenti da me presentati, c’è la proposta di prevedere la possibilità per i candidati di poter scegliere senza alcun vincolo, per assicurare coerenza con la specializzazione acquisita nel corso della ...

