Letta fa un “fioretto” per non parlare del viaggio di Renzi in Bahrain (Di lunedì 29 marzo 2021) Quella faccia non mi è nuova. Lo stupore di Federica Masolin, conduttrice di Sky Sport per la Formula 1, è lo stesso che ha colpito i milioni di appassionati italiani che stavano attendendo la partenza del primo Gran Premio della stagione 2021. Quel volto, apparso improvvisamente nel paddock, risponde al nome del leader di Italia Viva. Da quel momento i social sono stati invasi da commenti di chi protestava per la presenza di Matteo Renzi in Bahrain (soprattutto in un periodo fatto di restrizioni, zone rosse e arancioni, che impediscono gli spostamenti). Enrico Letta, neo segretario del PD, ha preferito non commentare questa vicenda che si aggiunge al lungo passaporto dei viaggi di Renzi in Medio Oriente. Renzi in Bahrain? Letta fa un “fioretto di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Quella faccia non mi è nuova. Lo stupore di Federica Masolin, conduttrice di Sky Sport per la Formula 1, è lo stesso che ha colpito i milioni di appassionati italiani che stavano attendendo la partenza del primo Gran Premio della stagione 2021. Quel volto, apparso improvvisamente nel paddock, risponde al nome del leader di Italia Viva. Da quel momento i social sono stati invasi da commenti di chi protestava per la presenza di Matteoin(soprattutto in un periodo fatto di restrizioni, zone rosse e arancioni, che impediscono gli spostamenti). Enrico, neo segretario del PD, ha preferito non commentare questa vicenda che si aggiunge al lungo passaporto dei viaggi diin Medio Oriente.infa un “di ...

