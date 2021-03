La Serie A ha ancora una partita sotto sequestro: Lazio-Torino non si sa che fine farà (Di lunedì 29 marzo 2021) La Corte Sportiva d’Appello ha rimandato la sentenza attesa per oggi su Lazio-Torino. Oggi era attesa infatti la decisione sul ricorso della Lazio contro la scelta del giudice sportivo di far giocare la partita non disputata per l’impossibilità del Torino di recarsi a Roma in trasferta causa Covid. I giudici della prima sezione – scrive la Gazzetta dello Sport – hanno annunciato che il verdetto, integrato dalle motivazioni, arriverà solo nei prossimi giorni. La Lega di Serie A aveva negato il rinvio del match, ma il giudice sportivo si era poi pronunciato per la “forza maggiore” negando il 3-0 a tavolino. L’intervento dell’Asl di Torino era stato ritenuto, come nel caso di Juve-Napoli, preponderante rispetto al Protocollo in uso in Serie A. Come ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 marzo 2021) La Corte Sportiva d’Appello ha rimandato la sentenza attesa per oggi su. Oggi era attesa infatti la decisione sul ricorso dellacontro la scelta del giudice sportivo di far giocare lanon disputata per l’impossibilità deldi recarsi a Roma in trasferta causa Covid. I giudici della prima sezione – scrive la Gazzetta dello Sport – hanno annunciato che il verdetto, integrato dalle motivazioni, arriverà solo nei prossimi giorni. La Lega diA aveva negato il rinvio del match, ma il giudice sportivo si era poi pronunciato per la “forza maggiore” negando il 3-0 a tavolino. L’intervento dell’Asl diera stato ritenuto, come nel caso di Juve-Napoli, preponderante rispetto al Protocollo in uso inA. Come ...

