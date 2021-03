Isola dei Famosi, i due naufraghi sempre più ai ferri corti. Scoppia la lite e volano parole grosse (Di lunedì 29 marzo 2021) Poche ore dalla diretta e sull’Isola dei Famosi l’atmosfera si scalda. Tante le novità nel quinto appuntamento del reality, che vedrà super protagonisti gli abitanti di “Parasite Island” Fariba e Ubaldo, pronti per entrare finalmente in gara e si unirsi al gruppo dei naufraghi dopo due settimane in solitaria.I naufraghi dovranno dire addio a uno dei compagni di viaggio finiti al televoto la scorsa settimana. Si giocheranno la possibilità di restare sull’Isola Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma, ma chi verrà eliminato avrà l’occasione di rientrare in gioco grazie al televoto flash che lo vedrà sfidare Brando Giorgi. Sbarcato giovedì sera a Parasite Island dopo aver perso lo scontro diretto contro Francesca Lodo. Ma ci sono altre novità sull’Isola dei Famosi, come riporta ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 marzo 2021) Poche ore dalla diretta e sull’deil’atmosfera si scalda. Tante le novità nel quinto appuntamento del reality, che vedrà super protagonisti gli abitanti di “Parasite Island” Fariba e Ubaldo, pronti per entrare finalmente in gara e si unirsi al gruppo deidopo due settimane in solitaria.Idovranno dire addio a uno dei compagni di viaggio finiti al televoto la scorsa settimana. Si giocheranno la possibilità di restare sull’Gilles Rocca, Awed e Vera Gemma, ma chi verrà eliminato avrà l’occasione di rientrare in gioco grazie al televoto flash che lo vedrà sfidare Brando Giorgi. Sbarcato giovedì sera a Parasite Island dopo aver perso lo scontro diretto contro Francesca Lodo. Ma ci sono altre novità sull’dei, come riporta ...

