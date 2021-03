Fuorigrotta sotto torchio | si cercano armi e droga con gli elicotteri

(Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I militari della compagnia di Bagnoli stanno passando al setaccio a zona dialla ricerca dicon gliper monitorare eventuali movimenti sospetti. In atto perquisizioni alla ricerca di. In volo anche l’elicottero del nucleosti Carabinieri per monitorare eventuali movimenti sospetti. I militari stanno anche controllando pregiudicati agli arresti domiciliari in un quartiere dove negli ultimi tempi ci sono state violente fibrillazioni da parte dei clan della camorra culminate con l’omicidio di Antonio Volpe del 15 marzo scorso. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

