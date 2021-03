Eni Gas e Luce sponsor ufficiale di ‘Donne all’Opera’ per dire no alla violenza (Di lunedì 29 marzo 2021) Eni Gas e Luce è sponsor ufficiale di ‘Donne all’Opera: per dire no alla violenza’, un progetto nato da un’iniziativa di Francesca Ascioti, cantante lirica di fama internazionale e fondatrice della Enea Barock Orchestra. alla conferenza stampa, svoltasi oggi in modalità virtuale, ha partecipato per Eni Gas e Luce Giorgia Molajoni, Head of Identity, Data & Digital Transformation. ‘Donne all’Opera’ prevede, per la prima volta nel panorama della musica classica, la partecipazione di un gruppo di cantanti donne di livello internazionale come Patrizia Ciofi (soprano), Vivica Genaux (mezzosoprano), Carmela Remigio (soprano), Anna Bonitatibus (mezzosoprano), Francesca Ascioti (contralto) e Paola ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 29 marzo 2021) Eni Gas ediall’Opera: perno’, un progetto nato da un’iniziativa di Francesca Ascioti, cantante lirica di fama internazionale e fondatrice della Enea Barock Orchestra.conferenza stampa, svoltasi oggi in modalità virtuale, ha partecipato per Eni Gas eGiorgia Molajoni, Head of Identity, Data & Digital Transformation.prevede, per la prima volta nel panorama della musica classica, la partecipazione di un gruppo di cantanti donne di livello internazionale come Patrizia Ciofi (soprano), Vivica Genaux (mezzosoprano), Carmela Remigio (soprano), Anna Bonitatibus (mezzosoprano), Francesca Ascioti (contralto) e Paola ...

Advertising

fisco24_info : Eni Gas e Luce sponsor ufficiale di 'Donne all'Opera' per dire no alla violenza: Eni Gas e Luce è sponsor ufficiale… - Adnkronos : Il concerto domani a porte chiuse dall'Auditorium Parco della Musica di Roma, visibile dal 4 aprile su YouTube. - radio3mondo : Domani alle 11 @MarinaLalovic vi porterà in #Mozambico; poi in #Kenya e #Somalia per la disputa su una porzione di… - __davidxx__ : @partommi tu ormai consulente eni luce e gas che mostro il generatore - Ss51202463 : RT @dukana2: Ops!! Cosa vedono i miei occhi ?? ??che i miliardi del #Recovery andranno nelle tasche dei soliti criminali ??come #Eni...per fi… -