Life&People.it E' un volume edito da Taschen quello che racconta la storia di Emilio Pucci in un nuovo libro che racchiude foto rare e Stampe esclusive. Sono centinaia le fotografie e i disegni provenienti dagli archivi della Fondazione Emilio Pucci in grado di catturare l'eleganza del designer e le suggestioni di un brand senza tempo. Nel testo di Vanessa Friedman si materializza la storia della moda e viene portata alla luce la dinastia di questa affascinante famiglia. Emilio Pucci: il "Principe delle Stampe" che fece andare di moda la gioia di vivere Il volume è già un cult in edizione limitata, sono solamente diecimila le copie, rilegate con una particolare stoffa dalle diverse copertine.

