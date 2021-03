Draghi alle Regioni: “Obiettivo dei 500mila vaccini al giorno non è lontano. Riaperture? Programmarle per quando sarà possibile” (Di lunedì 29 marzo 2021) Si può “iniziare a guardare al futuro con ottimismo” perché “la campagna vaccinale sta andando migliorando continuamente e rapidamente”, con l’Obiettivo delle 500mila dosi al giorno che “non sembra così lontano”. Sono le parole di Mario Draghi all’incontro con le Regioni sui vaccini, in cui il premier ha dovuto rispondere al pressing, arrivato in particolare dai governatori leghisti, per delle “Riaperture ragionevoli” già nel mese di aprile. Draghi ha ribadito che “bisogna cominciare ad aver di nuovo il ‘gusto del futuro‘”, ma allo stesso tempo ha chiesto ancora cautela e pazienza, sottolineando la necessità di programmare le Riaperture già da ora per quando sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 marzo 2021) Si può “iniziare a guardare al futuro con ottimismo” perché “la campagna vaccinale sta andando migliorando continuamente e rapidamente”, con l’delledosi alche “non sembra così”. Sono le parole di Marioall’incontro con lesui, in cui il premier ha dovuto rispondere al pressing, arrivato in particolare dai governatori leghisti, per delle “ragionevoli” già nel mese di aprile.ha ribadito che “bisogna cominciare ad aver di nuovo il ‘gusto del futuro‘”, ma allo stesso tempo ha chiesto ancora cautela e pazienza, sottolineando la necessità di programmare legià da ora per...

