Covid, quei sacchetti rossi che uccidono la privacy (Di lunedì 29 marzo 2021) Lo stato di positività come tutte le altre informazioni riguardanti la salute di una persona sono informazioni sensibili rientranti nelle particolari categorie ai sensi dell'art.9 del Gdpr. Ma mettere i propri rifiuti nel sacchetti rossi ci rende identificabili rifiuti Orlando Sacchelli

