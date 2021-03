Caserta | figlio fa arrestare padre violento | «Legato all' auto con guinzaglio»

(Di lunedì 29 marzo 2021) Trattato come una bestia eal cofano dell'. Maltrattamenti in famiglia nelno, dove un ragazzo di 16 anni ha denuciato ilper le violenze e l'ha fatto....

Advertising

romatoday : Scappa di casa e fa arrestare il padre violento che lo picchiava e lo aveva legato all’auto con un guinzaglio… - Today_it : Scappa di casa e fa arrestare il padre violento che lo picchiava e lo aveva legato all’auto con un guinzaglio - bisagnino : Caserta, albanese lega il figlio con il guinzaglio all’auto. Violenze, calci e pugni anche alla moglie: arrestato - occhio_notizie : ???? ULTIMA ORA - cronaca_news : Caserta, il padre legava il figlio 16enne col guinzaglio al cofano dell’auto e poi lo trascinava in campagna… -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta figlio

Appena il 6 marzo scorso, ildell'indagato era scappato da casa e si era presentato alla Questura diper denunciare il padre violento, raccontando di un incubo quotidiano fatto di ...Appena il 6 marzo scorso, ildell'indagato era scappato da casa e si era presentato alla Questura diper denunciare il padre violento, raccontando di un incubo quotidiano fatto di ...Caserta, il padre legava il figlio 16enne col guinzaglio al cofano dell'auto e poi lo trascinava in campagna per punirlo per un amico.L’adolescente fugge di casa e racconta le violenze alla polizia. L’uomo, di origini albanesi, picchiava spesso anche la moglie. La donna conferma tutto in Questura ...