Canale di Suez, la nave bloccata è stata parzialmente liberata (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Non è chiaro quando il Canale di Suez sarà riaperto al traffico, ma è stato compiuto un primo importante passo in questa direzione. Nella notte, intorno alle 4.30 ora locale, la portacointainer Ever Given è stata disincagliata e portata di nuovo a galleggiare, secondo quanto riferito dal fornitore di servizi marittimi Inchcape Shipping Services e poi confermato alle agenzie internazionali da persone che stanno lavorando all’operazione. “Al momento (la nave, ndr) è al sicuro – ha scritto Inchcape Shipping Services su Twitter – Ulteriori informazioni sui passaggi successivi seguiranno una volta che saranno noti”. La nave della compagnie taiwanese Evergreen Line è bloccata da martedì, causando la chiusura di una delle più importanti arterie per il commercio globale e facendo ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Non è chiaro quando ildisarà riaperto al traffico, ma è stato compiuto un primo importante passo in questa direzione. Nella notte, intorno alle 4.30 ora locale, la portacointainer Ever Given èdisincagliata e portata di nuovo a galleggiare, secondo quanto riferito dal fornitore di servizi marittimi Inchcape Shipping Services e poi confermato alle agenzie internazionali da persone che stanno lavorando all’operazione. “Al momento (la, ndr) è al sicuro – ha scritto Inchcape Shipping Services su Twitter – Ulteriori informazioni sui passaggi successivi seguiranno una volta che saranno noti”. Ladella compagnie taiwanese Evergreen Line èda martedì, causando la chiusura di una delle più importanti arterie per il commercio globale e facendo ...

Advertising

CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - alessioviola : Situazione sentimentale: canale di Suez. - ilpost : La nave Ever Given non è più incagliata - AndreaBallocchi : RT @Infobuildit: Blocco Canale di Suez: gravi danni economici anche per l’Italia - MaxRibaudo : RT @mazzettam: Il Canale di #Suez è di nuovo libero,la #EverGiven è tornata a galleggiare. #Evergreen -