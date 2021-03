Calciomercato Napoli | Simeone e l’Atletico puntano Fabian Ruiz | c’è già l’accordo?

(Di lunedì 29 marzo 2021)nel mirino di Diego Pablo. E’ questo il tam tam che serpeggia in città dopo l’articolo della Gazzetta dello Sport che vede il trequartista spagnolo in procinto di lasciare ilper tornare in patria dopo tre stagioni da protagonista dell’undici azzurro. Le voci circa un addio ormai prossimo dell’ex Betis avevano L'articolo

Advertising

BombeDiVlad : ???? #Napoli, #FabianRuiz glissa sul suo futuro ?? Queste le sue parole nel ritiro della #Spagna ???? #LeBombeDiVlad… - sscalcionapoli1 : Koulibaly sta bene a Napoli: se non arriva una big può rinnovare #calciomercato - sscalcionapoli1 : Milenkovic accostato al Napoli, ma la concorrenza è folta: ci sono due big di Premier #calciomercato - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli KKN – Il Napoli vuole Inzaghi: unico allenatore a mettere d’accordo ADL, Chiavell… - MCalcioNews : Napoli, derby di mercato per Koulibaly -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

... il confronto con le altre big italiane negli scontri diretti - non ultimo quello contro il-... a cominciare da Dzeko che trae problemi con mister Fonseca spesso non è stato ...L attaccante croato era stato squalificato nel finale della partita interna persa contro il(... Classifiche e risultati2020 - 2021 Milan: cento milioni per Ibra, Tomori e Vlahovic ...Top 10 Serie A: la classifica dei migliori calciatori della stagione 2020/21. Comanda Cristiano Ronaldo, inseguono Insigne e Brozovic ...Il patron vuole portare sotto la soglia degli 80 milioni la somma degli stipendi: per farlo rischiano il posto sia i veterani (con Koulibaly in pole) sia qualche inatteso volto nuovo come Osimhen ...