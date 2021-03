Aurora Ramazzotti vittima di catcalling, la denuncia di Aurora su Instagram: “Sappi che mi fai schifo” (Di lunedì 29 marzo 2021) Spesso e volentieri Aurora Ramazzotti, la celebre figlia della conduttrice Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che in più occasioni sui social si è fatta promotrice di messaggi di body positive condannando atti di bullismo e body shaming, ha fatto del suo profilo Instagram e un vero e proprio mezzo di denuncia anche in ambito di molestie che frequentemente vengono perpetrate ma che tuttavia permangono poco trattate. Anche oggi, attraverso il suo profilo Instagram, Aurora Ramazzotti ha voluto rivolgersi ai suoi seguaci invitandoli a documentarsi meglio su una forma di molestia molto diffusa e che difficilmente viene portata al centro del dibattito comune: il catcalling. Che cos’è il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 29 marzo 2021) Spesso e volentieri, la celebre figlia della conduttrice Michelle Hunziker ed Erosche in più occasioni sui social si è fatta promotrice di messaggi di body positive condannando atti di bullismo e body shaming, ha fatto del suo profiloe un vero e proprio mezzo dianche in ambito di molestie che frequentemente vengono perpetrate ma che tuttavia permangono poco trattate. Anche oggi, attraverso il suo profiloha voluto rivolgersi ai suoi seguaci invitandoli a documentarsi meglio su una forma di molestia molto diffusa e che difficilmente viene portata al centro del dibattito comune: il. Che cos’è il ...

