A Londra zero morti Covid per la prima volta da sei mesi Nel Regno Unito inizia l’allentamento delle restrizioni

(Di lunedì 29 marzo 2021) Nel giorno in cui ilprocede con i primi allentamenti nelle misure restrittive,– scrive Bbc – comunica per lada settembre di non avere registratoper. Il dato si riferisce al 28 marzo e l’emittente ricorda che nella capitale è stato registrato il 12% di tutti i decessi causa Sars-Cov-2 in Gran Bretagna, tanto che nei momenti di picco ad aprile le vittime accertate sono arrivate a 230 al giorno.– Intanto, con quasi 34 milioni di dosi somministrate (oltre 30 milioni di persone sottoposte allainiezione, secondo l’aggiornamento di ieri, e oltre 3 milioni e mezzo di richiami), il paese si appresta da oggi a compiere i ...

Il casoRiguardo all'azzeramento dei morti per Covid anelle ultime 24 ore i medici londinesi parlano di risultato 'fantastico' notando la parallela riduzione dei ricoveri, con non più ...morti conteggiati per Covid ieri a, come non succedeva da sei mesi: lo confermano i dati disaggregati diffusi da Public Health England ripresi dai media del Regno, dopo che le cifre ...Da oggi gli inglesi riacquistano qualche libertà e, dopo mesi di chiusura, potranno uscire di casa. A Londra zero decessi.Il rapporto messo a punto dall’Oms ha concluso che lo scenario più probabile dell’origine della pandemia da Coronavirus sia stato la trasmissione del virus del Covid-19 dai pipistrelli all’uomo attra ...