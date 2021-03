Valeria Marini: concorrente di un reality spagnolo (Di domenica 28 marzo 2021) Valeria Marini è pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva, questa volta non in Italia ma all’estero, in un paese che la ama molto: la Spagna. Sarà una delle concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in versione spagnola, come annunciato dal profilo Instagram della trasmissione. Valeria Marini è pronta per una nuova esperienza televisiva: la showgirl che aveva partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 marzo 2021)è pronta a lanciarsi in una nuova avventura televisiva, questa volta non in Italia ma all’estero, in un paese che la ama molto: la Spagna. Sarà una delle concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, in versione spagnola, come annunciato dal profilo Instagram della trasmissione.è pronta per una nuova esperienza televisiva: la showgirl che aveva partecipato alla prima edizione del Grande Fratello Vip Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Valeria Marini concorrente di un reality spagnolo: ecco quale - #Valeria #Marini #concorrente #reality… - 3_NuMeRoTrE_3 : RT @Gif_di_Tina: #Amici20 Livello ballo Rosa col vento=Valeria Marini che scende le scale col velo e stacca di schiena - Mattiabuonocore : Valeria Marini ha finito in reality in Italia e sbarca in Spagna... Poco tempo fa su Telecinco dicevano di lei: 'd… - zazoomblog : Valeria Marini concorrente di un reality spagnolo: ecco quale - #Valeria #Marini #concorrente #reality - carmenmirandaib : RT @Gif_di_Tina: #Amici20 Livello ballo Rosa col vento=Valeria Marini che scende le scale col velo e stacca di schiena -