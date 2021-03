The Suicide Squad – Missione Suicida: i dettagli su King Shark tra "pancetta" ed effetti speciali (Di domenica 28 marzo 2021) Il regista di The Suicide Squad - Missione Suicida, James Gunn, svela i dettagli su King Shark, lo squalo che appare nel film: la sua 'pancetta', gli effetti speciali che gli danno vita e altre cose. James Gunn ha spiegato su Twitter alcune delle decisioni legate a King Shark, personaggio dello squalo che appare in The Suicide Squad - Missione Suicida ed è già diventato il beniamino dei fan nonostante il regista e sceneggiatore abbia cercato di evitare che risultasse troppo carino, come Groot o Grogu alias Baby Yoda. Il cineasta ha chiarito alcuni aspetti della rappresentazione del personaggio sul grande schermo in una ... Leggi su movieplayer (Di domenica 28 marzo 2021) Il regista di The, James Gunn, svela isu, lo squalo che appare nel film: la sua '', gliche gli danno vita e altre cose. James Gunn ha spiegato su Twitter alcune delle decisioni legate a, personaggio dello squalo che appare in Theed è già diventato il beniamino dei fan nonostante il regista e sceneggiatore abbia cercato di evitare che risultasse troppo carino, come Groot o Grogu alias Baby Yoda. Il cineasta ha chiarito alcuni aspetti della rappresentazione del personaggio sul grande schermo in una ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Suicide Squad – Missione Suicida: i dettagli su King Shark tra 'pancetta' ed effetti speciali… - cloveswonzi : WAIT. PAUSE! PETER CAPALDI IN THE SUICIDE SQUAD!? JSBSJSNSKDBKS - GianlucaOdinson : The Suicide Squad, James Gunn smentisce: 'Non è Taika Waititi a doppiare Starro' - GianlucaOdinson : The Suicide Squad, il look di King Shark stava per essere totalmente differente - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Suicide Squad – James Gunn spiega perché King Shark non è uno squalo martello -