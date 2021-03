Speranza: “Riaperture graduali da maggio” (Di domenica 28 marzo 2021) Il ministro Speranza a ‘Il Messaggero’: “Sulle Riaperture ci sarà bisogno gradualità”. ROMA – E’ braccio di ferro nella maggioranza sul decreto aprile. In un’intervista a Il Messaggero il ministro Speranza ha frenato sull’ipotesi di una zona gialla subito dopo Pasqua. “Da fine aprile – ha detto il titolare della Salute, riportato da Il Sole 24 Ore – inizierà una campagna di iniezioni in farmacia, con aperture graduali da maggio. I primi segnali iniziano a vedersi, ma la situazione è molto seria. La pressione sui nostri servizi sanitari è altissima. Non possiamo permetterci di fare un passo troppo lungo o vanificheremo i sacrifici fatti“. Speranza: “Sarà un’estate più libera” Il ministro si è proiettato anche sulla prossima estate: “Sarà molto ... Leggi su newsmondo (Di domenica 28 marzo 2021) Il ministroa ‘Il Messaggero’: “Sulleci sarà bisognotà”. ROMA – E’ braccio di ferro nellaranza sul decreto aprile. In un’intervista a Il Messaggero il ministroha frenato sull’ipotesi di una zona gialla subito dopo Pasqua. “Da fine aprile – ha detto il titolare della Salute, riportato da Il Sole 24 Ore – inizierà una campagna di iniezioni in farmacia, con apertureda. I primi segnali iniziano a vedersi, ma la situazione è molto seria. La pressione sui nostri servizi sanitari è altissima. Non possiamo permetterci di fare un passo troppo lungo o vanificheremo i sacrifici fatti“.: “Sarà un’estate più libera” Il ministro si è proiettato anche sulla prossima estate: “Sarà molto ...

