Ragazza morta di tumore, Erica ed il suo sorriso stroncati a soli 26 anni (Di domenica 28 marzo 2021) La povera Ragazza morta di tumore in così giovane età. Lavorava come sarta e stilista ed era amata da tutti. Lascia un vuoto enorme. Ragazza morta di tumore, a soli 26 anni. Questo è il triste destino toccato alla povera Erica Barbetta, originaria di Moretta, in provincia di Cuneo. La bellissima giovane è spirata nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 28 marzo 2021) La poveradiin così giovane età. Lavorava come sarta e stilista ed era amata da tutti. Lascia un vuoto enorme.di, a26. Questo è il triste destino toccato alla poveraBarbetta, originaria di Moretta, in provincia di Cuneo. La bellissima giovane è spirata nel L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

DiAdarlan : @Mireya61231635 @Sorsha58201787 La mia ex ragazza che credevo morta decapitata.. - rosypal21 : Quanti sono i ragazzi che vanno in overdose e muoiono ? Perche tutto questo risalto per la povera ragazza morta ,so… - charjlottee : morta perché vuole la ragazza che si sappia vestire così non gli si ammoscia il cazzo ti basta poco eh raffy - Caligola87 : @AnaMenaMusic questa è la canzone che ballavo insieme alla alla mia ex ragazza Alfina, morta in un incidente strada… - nona_onda : RT @amArizona13: Insegnante di 31 anni morta, ragazza di 35 anni grave a Latina, insegnante di 54 grave a Messina, finanziere di 48 morto a… -