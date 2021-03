'O sole mio, 'O sole di chi? (di M. Bovi) (Di domenica 28 marzo 2021) (di Michele Bovi) Nell’anno delle celebrazioni di Enrico Caruso – il prossimo 2 agosto saranno 100 anni dalla sua morte – gli editori italiani stanno cercando di mettere finalmente ordine alla caotica situazione dei diritti d’autore del brano che per primo il “tenore dei tenori” rese celebre nel mondo: ’O sole mio. La canzone pubblicata nel 1898 è ancora tutelata dal copyright e lo rimarrà fino al 2042, ovvero a termini di legge fino a 70 anni dalla morte del suo autore più longevo: il musicista napoletano Alfredo Mazzucchi, scomparso all’età di 94 anni nel 1972. La canzone che Enrico Caruso incise nel 1916 da tempo sarebbe di pubblico dominio se il Tribunale di Torino nel 2002 non avesse dato retta agli editori Bideri e agli eredi di Mazzucchi che da 17 anni compare nei crediti come coautore di ’O ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 marzo 2021) (di Michele) Nell’anno delle celebrazioni di Enrico Caruso – il prossimo 2 agosto saranno 100 anni dalla sua morte – gli editori italiani stanno cercando di mettere finalmente ordine alla caotica situazione dei diritti d’autore del brano che per primo il “tenore dei tenori” rese celebre nel mondo: ’Omio. La canzone pubblicata nel 1898 è ancora tutelata dal copyright e lo rimarrà fino al 2042, ovvero a termini di legge fino a 70 anni dalla morte del suo autore più longevo: il musicista napoletano Alfredo Mazzuc, scomparso all’età di 94 anni nel 1972. La canzone che Enrico Caruso incise nel 1916 da tempo sarebbe di pubblico dominio se il Tribunale di Torino nel 2002 non avesse dato retta agli editori Bideri e agli eredi di Mazzucche da 17 anni compare nei crediti come coautore di ’O ...

