Master 1000 Miami, Jannik Sinner esce vittorioso dalla guerra con Karen Khachanov e vola agli ottavi (Di domenica 28 marzo 2021) Una vittoria di carattere per Jannik Sinner nel terzo turno del Master 1000 di Miami. Il 19enne di San Candido si porta a casa un successo maestoso contro Karen Khachanov e accede agli ottavi di finale sul cemento della Florida. Per la terza volta in tre confronti, quella fra i due è stata una partita combattutissima, chiusa per 4-6 7-6 6-4 dopo due ore e cinquanta minuti, in cui sono stati i momenti caldi a fare la differenza: l'azzurro vince soltanto due punti in più, 115 a 113, con numeri simili con le prime di servizio; ma quando gli scambi vanno oltre i cinque colpi, è spesso Jannik ad avere la meglio. Ora agli ottavi di finale uno tra Emil Ruusuvuori e Mikael Ymer.

