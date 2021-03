Incanto Molisano | Castelpetroso | Sant’Angelo in Grotte e Roccamandolfi

(Di domenica 28 marzo 2021) Il Molise è romantico, stregato, e mi ricorda stranamente alcune zone dell’Europa del Nord, per esempio in Scozia e Irlanda. (Guido Piovene) Castepetroso, borgo fortificato di origini longobarda si presenta ai nostri occhi come un borgo affascinante ricco di vicoletti e scorci suggestivi, degna di rilievo la chiesa di San Martino, al suo interno si L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Incanto Molisano

San Marco in Lamis

Durissime le parole dell'On. Jari Colla, Commissario Regionale della Lega in Molise, dopo la sostituzione spregiudicata in Giunta di Michele Marone con Filomena Calenda. “I giochi di palazzo e di polt ...Napoli in se per se è una eccellenza dell’intero pianeta, una città unica nel suo genere, una delle maggiori e più accreditate capitali d’Europa, per molti la città più bella del mondo, dove i ...