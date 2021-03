Classifica Moto2 Mondiale 2021: Sam Lowes in vetta, terzo Fabio Di Giannantonio (Di domenica 28 marzo 2021) Il MotoMondiale 2021 ha appena visto andare in scena la gara della Moto2 del GP del Qatar: si è corso a Losail dove, da pochi minuti si è conclusa la prima prova della stagione, che ha sorriso al britannico Sam Lowes, primo davanti all’australiano Remy Gardner, secondo. Terza piazza per Fabio Di Giannantonio, il migliore degli italiani, davanti a Marco Bezzecchi, quarto. L’unico altro centauro del Bel Paese ad essere andato a punti è Celestino Vietti, 12°. Classifica Mondiale Moto2 1 Sam Lowes GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 25 2 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 203 Fabio DI Giannantonio ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 164 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) Il Motoha appena visto andare in scena la gara delladel GP del Qatar: si è corso a Losail dove, da pochi minuti si è conclusa la prima prova della stagione, che ha sorriso al britannico Sam, primo davanti all’australiano Remy Gardner, secondo. Terza piazza perDi, il migliore degli italiani, davanti a Marco Bezzecchi, quarto. L’unico altro centauro del Bel Paese ad essere andato a punti è Celestino Vietti, 12°.1 SamGBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 25 2 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 203DIITA Federal Oil GresiniKalex 164 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing ...

Advertising

Javigass37 : RT @corsedimoto: MOTO2 - Aron #Canet al top nelle FP3 in Qatar, seguito da #Roberts, Di Giannantonio e #Vietti. Classifica combinata invari… - IvoAyrton : RT @corsedimoto: MOTO2 - Aron #Canet al top nelle FP3 in Qatar, seguito da #Roberts, Di Giannantonio e #Vietti. Classifica combinata invari… - sportface2016 : #Moto2, risultati e migliori tempi della #FP3 al #QatarGP - AsparTeam : RT @corsedimoto: MOTO2 - Aron #Canet al top nelle FP3 in Qatar, seguito da #Roberts, Di Giannantonio e #Vietti. Classifica combinata invari… - dianatamantini : MOTO2 - Aron Canet al top nelle FP3 in Qatar, seguito da Roberts, Di Giannantonio e Vietti. Classifica combinata in… -