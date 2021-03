Canale di Suez | ' Ever Given' | sbloccati eliche e timone In coda oltre 300 navi

Advertising

alessioviola : Situazione sentimentale: canale di Suez. - Link4Universe : Nuova foto incredibile dallo spazio, dal satellite WorldView2, della #MAXAR, della nave della compagnia #Evergreen,… - ilpost : Le navi che rimasero bloccate otto anni nel canale di Suez - Sara_DiTe : RT @Dio: Ma l'avete visto il nuovo ponte a forma di nave sul canale di Suez? Cosa si riesce a fare con il progresso! - RumoreBianco2 : Si incaglia una nave nel canale di #Suez. Il comandante era stato vaccinato un mese prima con #AstraZeneca #EVERGIVEN #SuezBLOCKED -

Il Cairo, 28 marzo 2021 - Non si sblocca ancora la Ever Given neldi, è falllito anche l'ultimo tentativo. Ma sono stati fatti dei passi in avanti: eliche e timone sono stati liberati con la rimozione di circa 20.000 tonnellate di detriti da sotto lo ...L'incidente avvenuto all'interno deldi, con la nave cargo Ever Given incagliata trasversalmente all'interno dell'istmo artificiale ha causato, e continuerà a causare, miliardi di dollari in danni al commercio mondiale e all'...Per disincagliare la nave Ever Given al lavoro altri due rimorchiatori, uno è italiano. Canale di Suez - L'azienda che si occupa dell'operazione: “Spingeranno la nave mentre le draghe continuano ad as ...L’ingorgo nel Canale non ha ripercussioni dirette sul porto di Marina ma sta provocando danni agli spedizionieri marittimi ...