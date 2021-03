Uomini e Donne colpo di scena, Maria Tona fuori dal trono over: la dama annuncia l’addio (Di sabato 27 marzo 2021) La dama del trono over ha lasciato il dating show di Canale 5. La bella Maria Tona ha spiegato tramite delle Insta Stories il perchè della sua decisione, rivelando un particolare inaspettato della sua vita sentimentale. Maria Tona: Lascia Uomini e Donne ma sente ancora un cavaliere “Basta commenti cattivi, Maria Tona non c’è più a Uomini e Donne. Così vi siete liberati di questo personaggio, oppure per chi mi ama scrivetelo perchè vi amo!”. Con queste parole, l’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha iniziato il suo discorso attraverso una serie di Insta Stories. ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 27 marzo 2021) Ladelha lasciato il dating show di Canale 5. La bellaha spiegato tramite delle Insta Stories il perchè della sua decisione, rivelando un particolare inaspettato della sua vita sentimentale.: Lasciama sente ancora un cavaliere “Basta commenti cattivi,non c’è più a. Così vi siete liberati di questo personaggio, oppure per chi mi ama scrivetelo perchè vi amo!”. Con queste parole, l’exdeldiha iniziato il suo discorso attraverso una serie di Insta Stories. ...

