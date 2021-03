Uccisi in una rapina, si consegna nella notte la vittima del colpo (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è presentato in caserma nella notte Giuseppe Greco, 25 anni, incensurato, figlio di un uomo con precedenti per traffico di droga del comune di Marano. È andato dai carabinieri a raccontare la sua versione dei fatti, ed e’ ancora ora interrogato dal pm. Greco è il conducente della Smart For 4 trovata contro un muro in via Antica consolare campana, a Marano, ai confini con Villaricca, nel Napoletano, poco distante dai cadaveri di due uomini, da uno scooter T-Max, da una pistola e da un prezioso orologio Rolex. La scena di una rapina finita nel sangue. I due rapinatori, entrambi pregiudicati di Sant’Antimo, Domenico Romano, 39 anni, e Ciro Chirollo, 29 anni, gli hanno sottratto il Rolex in via San Rocco sotto minaccia della pistola. Ma il venticinquenne li ha inseguiti, speronati e travolti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è presentato in casermaGiuseppe Greco, 25 anni, incensurato, figlio di un uomo con precedenti per traffico di droga del comune di Marano. È andato dai carabinieri a raccontare la sua versione dei fatti, ed e’ ancora ora interrogato dal pm. Greco è il conducente della Smart For 4 trovata contro un muro in via Antica consolare campana, a Marano, ai confini con Villaricca, nel Napoletano, poco distante dai cadaveri di due uomini, da uno scooter T-Max, da una pistola e da un prezioso orologio Rolex. La scena di unafinita nel sangue. I duetori, entrambi pregiudicati di Sant’Antimo, Domenico Romano, 39 anni, e Ciro Chirollo, 29 anni, gli hanno sottratto il Rolex in via San Rocco sotto minaccia della pistola. Ma il venticinquenne li ha inseguiti, speronati e travolti ...

Advertising

meb : In #Myanmar l’ultima vittima è una bimba di 7 anni. Dopo il colpo di stato sono stati uccisi 261 civili innocenti.… - roccor28 : Beh, ogni tanto una buona notizia, fare il ladro è un mestiere pericoloso.???????????? - anteprima24 : ** #Uccisi in una #Rapina, si consegna nella notte la #Vittima del colpo ** - jamie_hawkey : RT @acs_italia: Il #26marzo 1996 i Beati 7 monaci trappisti di Tibhirine (#Algeria) vengono rapiti da una ventina di uomini armati per esse… - Nonnadinano : RT @SaveChildrenIT: 'Abbiamo cercato di scappare nel bosco, ma hanno preso mio figlio maggiore e lo hanno decapitato. Non abbiamo potuto fa… -