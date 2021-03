Torino, costretto a chiudere il bar si incatena al dehor: “Noi dimenticati. Non voglio morire di Covid, ma neanche di fame” (Di sabato 27 marzo 2021) Salvatore Chiarello è il titolare della Caffetteria Croissanterie Retrò di Torino. Dopo lunghi mesi con le serrande abbassate, non può più permettersi di coprire le spese: “Tutti devono sapere come ci tratta lo Stato. Dopo 13 mesi di pandemia, non c’è legge che tuteli gli affitti, o le spese. Io mi alzo alle 4 del mattino e con il 20% di guadagno, si pretende il saldo al 100%”. A causa della chiusura, il titolare del bar ha infatti ricevuto lo sfratto e così ha deciso di incatenarsi al dehor per protesta, minacciando anche lo sciopero della fame. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 27 marzo 2021) Salvatore Chiarello è il titolare della Caffetteria Croissanterie Retrò di. Dopo lunghi mesi con le serrande abbassate, non può più permettersi di coprire le spese: “Tutti devono sapere come ci tratta lo Stato. Dopo 13 mesi di pandemia, non c’è legge che tuteli gli affitti, o le spese. Io mi alzo alle 4 del mattino e con il 20% di guadagno, si pretende il saldo al 100%”. A causa della chiusura, il titolare del bar ha infatti ricevuto lo sfratto e così ha deciso dirsi alper protesta, minacciando anche lo sciopero della. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

