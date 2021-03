Softball, Soldi: “Supereremo tutto quello che è successo per proseguire con i nostri obiettivi” (Di sabato 27 marzo 2021) Roberta Soldi, vicepresidente federale di Softball, ha rilasciato un’intervista a FIBSChannel durante la quale ha raccontato il brutto momento caratterizzato dalla tragica scomparsa di Enrico Obletter, ct della Nazionale italiana, e gli obiettivi della stagione 2021 con il campionato europeo a giugno in Friuli Venezia-Giulia e il torneo olimpico a Tokyo a luglio. “Gli obiettivi restano quelli prefissati con Enrico e con tutto lo staff. Anche ora nonostante le difficoltà che sono intervenute e la mancanza di Enrico il cammino è un po’ più tortuoso, ma mi piace ricordare ciò che Enrico ci ha sempre detto, cioè che nel cammino di una squadra non è mai facile raggiungere il successo”. “Queste difficoltà vanno ad accrescere la compattezza del gruppo e a rendere ancor più importante ... Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Roberta, vicepresidente federale di, ha rilasciato un’intervista a FIBSChannel durante la quale ha raccontato il brutto momento caratterizzato dalla tragica scomparsa di Enrico Obletter, ct della Nazionale italiana, e glidella stagione 2021 con il campionato europeo a giugno in Friuli Venezia-Giulia e il torneo olimpico a Tokyo a luglio. “Glirestano quelli prefissati con Enrico e conlo staff. Anche ora nonostante le difficoltà che sono intervenute e la mancanza di Enrico il cammino è un po’ più tortuoso, ma mi piace ricordare ciò che Enrico ci ha sempre detto, cioè che nel cammino di una squadra non è mai facile raggiungere il”. “Queste difficoltà vanno ad accrescere la compattezza del gruppo e a rendere ancor più importante ...

