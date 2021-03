Scrutini finali 2021 | farli valere anche se è assente un docente per vaccinazione o effetti post dose

Advertising

LadyLau25624377 : @ginospadino @UtherPe1 Scrivi al Preside ( Dirigente Scolastico). Informalo, è quello che presiede gli scrutini fin… - HMQueenBee : @alesaura E allora avrebbero avuto se non tutto, almeno più organico a cui chiedere. C’è il problema degli scrutini… - GaProfgio : RT @orizzontescuola: Scrutini finali 2020/21, quest’anno si anticipa: possibili prima della conclusione delle lezioni - orizzontescuola : Scrutini finali 2020/21, quest’anno si anticipa: possibili prima della conclusione delle lezioni -

Ultime Notizie dalla rete : Scrutini finali

Orizzonte Scuola

Un pressing rivolto in particolare a Yamina, che con i 7 seggi che gli assegnano i primi, ... aggiungendo di avere già avvertito Netanyahu che Yamina avrebbe aspettato i risultatiprima ...... nel frattempo, abbiamo anche inquadrato a livello giuridico, organizzativo e contrattuale fino ad essere ritenuta valutabile ai fini degli".(ASI) "La campagna di vaccinazione degli operatori scolastici in svolgimento in queste settimane ha coinvolto – tra docenti e Ata - oltre 880 mila unità. La soddisfazione per la sensibilità che tutto ...Nota a cura dell’Ancodis POTENZA – La campagna di vaccinazione degli operatori scolastici in svolgimento in queste settimane ha coinvolto – tra docenti e Ata – oltre 880 mila unità. La soddisfazione ...