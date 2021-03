Sassuolo: risentimento muscolare per Berardi, lombalgia per Caputo (Di sabato 27 marzo 2021) Si fermano Domenico Berardi e Francesco Caputo. I due attaccanti, rientrati anzitempo dal ritiro della Nazionale, sono in dubbio per il prossimo match contro la Roma in campionato. Gli esami strumentali hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore per Berardi mentre Caputo deve fare i conti con una lombalgia. Berardi è andato in gol contro l’Irlanda del nord all’esordio del match di qualificazioni ai Mondiali del 2022. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 27 marzo 2021) Si fermano Domenicoe Francesco. I due attaccanti, rientrati anzitempo dal ritiro della Nazionale, sono in dubbio per il prossimo match contro la Roma in campionato. Gli esami strumentali hanno evidenziato unall’adduttore permentredeve fare i conti con unaè andato in gol contro l’Irlanda del nord all’esordio del match di qualificazioni ai Mondiali del 2022. SportFace.

