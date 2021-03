Russia e Stati Uniti, una guerra fredda infinita (Di sabato 27 marzo 2021) guerra fredda infinita o guerra fredda 2.0? Contenimento senza fine o neo-contenimento? In quali termini dovrebbe essere descritto ed esplicato l’attuale clima di scontro tra Russia e Occidente: il frutto e il legato di Euromaidan, ergo un fenomeno contingente e destinato a evaporare nel tempo, o il risveglio dal dormiveglia di un’antica ostilità? La realpolitik InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 27 marzo 2021)2.0? Contenimento senza fine o neo-contenimento? In quali termini dovrebbe essere descritto ed esplicato l’attuale clima di scontro trae Occidente: il frutto e il legato di Euromaidan, ergo un fenomeno contingente e destinato a evaporare nel tempo, o il risveglio dal dormiveglia di un’antica ostilità? La realpolitik InsideOver.

Advertising

TatiUdaci : @AngeloSab82 @pf9395 @Maurizio_Lupi Ecco: le mascherine, distanziamento, le restrizioni, greenpass - benissimo funz… - TatiUdaci : @antoniosignori @Sergiof42272531 @zaiapresidente In Russia è stato vaccinato meno di 4% della popolazione e da 2 me… - TommyBrain : Manlio Dinucci: +Gli Stati Uniti usano l'Europa come scudo umano contro la Russia+' - IacobellisT : Manlio Dinucci: +Gli Stati Uniti usano l'Europa come scudo umano contro la Russia+' - Icios007 : @GioMalafarina @amArizona13 @RitaamariaB Restiamo con i piedi per terra... Senza i vaccini non ne usciamo. Le morti… -