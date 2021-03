Rapina tra Marano e Villaricca | l’esito è drammatico | due morti

Leggi su ck12

(Di sabato 27 marzo 2021), in seguito ad unahanno perso la vita due uomini che erano a bordo di uno scooter (screenshot video)Unafinita in tragedia, questo è quanto ipotizzato dalle forze dell’ordine che ieri sera si sono recati in Via Antica Casolare Campana train provincia di Napoli. Sul posto sono stati rinvenuti i cadaveri di Ciro Chirollo e Domenico Romano, secondo quanto ricostruito i due, in sella ad uno scooter, sono sono stati inseguiti e speronati da un uomo a bordo di una Smart. L’inseguimento sarebbe scaturito dopo il furto di un rolex da parte dei due malviventi. Nel dettaglio, Ciro Chirollo e Domenico Romano avrebbero avvicinato il conducente della Smart e, intimidendolo con una pistola, gli avrebbero ...