Palazzo crollato in Egitto | almeno otto vittime

Advertising

giornaleradiofm : Crolla un palazzo al Cairo, almeno 8 morti e 24 feriti: (ANSA) - IL CAIRO, 27 MAR - Almeno 8 persone sono morte e a… - MimiLeCoco : RT @lasignoradellen: Ho chiuso una porta ed è crollato il palazzo. - chooselovexxo : @angs_illi @Hottestillyrian @theshadowsinge1 Il palazzo crollato sa... - chooselovexxo : @Hottestillyrian @angs_illi @theshadowsinge1 Vallo a dire al palazzo crollato... - MiticoSimo71 : RT @lasignoradellen: Ho chiuso una porta ed è crollato il palazzo. -

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo crollato

Agenzia ANSA

Almeno 8 persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite questa mattina in un edificio, probabilmente per un'esplosione in un caseificio al piano terra, in una zona popolare del Cairo, secondo quanto riferito dal governatorato. "La sala crisi del governatorato è stata informata ...... in un momento in cui le "battaglie di" dovrebbero essere messe in secondo piano perché le questioni di primaria importanza sono ben altre, il castello è. Barbacovi ha detto "no" e ...Almeno 8 persone sono morte e altre 24 sono rimaste ferite questa mattina in un edificio crollato, probabilmente per un'esplosione in un caseificio al piano terra, in una zona popolare del Cairo, seco ...Secondo la perizia i due crolli parziali si sarebbero verificati a causa dei lavori abusivi effettuati nel 2007 ...