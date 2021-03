Napoleone, è febbre da collezione: all’asta una ciocca di capelli. Per la sinistra però era un tiranno (Di sabato 27 marzo 2021) Nell’anno in cui si celebra il bicentenario della morte di Napoleone, i cimeli legati all’imperatore escono da ogni dove. E con l’avvicinarsi della data del 5 maggio, giorno dell’ultimo respiro sull’isola di Sant’Elena nel 1821, in Francia si organizzano numerose aste. Napoleone, all’asta una ciocca di capelli La prossima è in programma l’11 aprile dalla casa Samuel Boscher a Cherbourg, dove l’esperto Lionel Finck è stato incaricato di vendere una ciocca di capelli attribuita al Bonaparte. La presunta reliquia è stimata tra 1.200 e 1.500 euro. Ma potrebbe salire fino a 5-6.000 euro, o anche oltre a causa della febbre da commemorazioni. In vendita una penna, fazzoletti, calzini e camicie Nella data dell’anniversario del 5 maggio la casa d’aste Osenat, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) Nell’anno in cui si celebra il bicentenario della morte di, i cimeli legati all’imperatore escono da ogni dove. E con l’avvicinarsi della data del 5 maggio, giorno dell’ultimo respiro sull’isola di Sant’Elena nel 1821, in Francia si organizzano numerose aste.unadiLa prossima è in programma l’11 aprile dalla casa Samuel Boscher a Cherbourg, dove l’esperto Lionel Finck è stato incaricato di vendere unadiattribuita al Bonaparte. La presunta reliquia è stimata tra 1.200 e 1.500 euro. Ma potrebbe salire fino a 5-6.000 euro, o anche oltre a causa dellada commemorazioni. In vendita una penna, fazzoletti, calzini e camicie Nella data dell’anniversario del 5 maggio la casa d’aste Osenat, ...

