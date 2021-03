La protesta dei lavoratori dello spettacolo a Venezia, in 300 bloccano il ponte della Libertà: «Vogliamo un reddito di continuità» (Di sabato 27 marzo 2021) Nuova protesta dei lavoratori dello spettacolo per manifestare contro lo stop del settore dovuto alla pandemia da Coronavirus, in occasione della Giornata mondiale del Teatro. In circa 300 si sono dati appuntamento oggi, 27 marzo, a Venezia e per un quarto d’ora hanno occupato il ponte della Libertà. La struttura collega la terraferma alla centro storico cittadino. Dopo essersi radunati sull’isola del Tronchetto, i dimostranti si sono diretti verso il ponte translagunare, occupando il passaggio con i cassoni di ferro che solitamente custodiscono attrezzi per gli spettacoli, com’era già accaduto in altre città, rallentando così il flusso. A un anno dall’inizio della pandemia e dunque delle attività ... Leggi su open.online (Di sabato 27 marzo 2021) Nuovadeiper manifestare contro lo stop del settore dovuto alla pandemia da Coronavirus, in occasioneGiornata mondiale del Teatro. In circa 300 si sono dati appuntamento oggi, 27 marzo, ae per un quarto d’ora hanno occupato il. La struttura collega la terraferma alla centro storico cittadino. Dopo essersi radunati sull’isola del Tronchetto, i dimostranti si sono diretti verso iltranslagunare, occupando il passaggio con i cassoni di ferro che solitamente custodiscono attrezzi per gli spettacoli, com’era già accaduto in altre città, rallentando così il flusso. A un anno dall’iniziopandemia e dunque delle attività ...

