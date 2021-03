«La mia battaglia», l’inquietudine di scoprire l’orrore dentro di noi (Di domenica 28 marzo 2021) Fanny&Alexander, la compagnia teatrale fondata a sedici anni; Sylvie e Bruno, l’opera più complessa di Lewis Carroll che sta traducendo per Einaudi. Il talento di Chiara Lagani, attrice e drammaturga, è anche in quella congiunzione, che nella pratica della scena e della pagina scritta diventa saper prendere a braccetto compagni di gioco virtuosi e di difficile etichettatura per progetti artistici che sfuggono anch’essi a una definizione univoca. Ultimo dei binomi fantastici è quello che unisce Lagani ed Elio Germano: insieme … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 28 marzo 2021) Fanny&Alexander, la compagnia teatrale fondata a sedici anni; Sylvie e Bruno, l’opera più complessa di Lewis Carroll che sta traducendo per Einaudi. Il talento di Chiara Lagani, attrice e drammaturga, è anche in quella congiunzione, che nella pratica della scena e della pagina scritta diventa saper prendere a braccetto compagni di gioco virtuosi e di difficile etichettatura per progetti artistici che sfuggono anch’essi a una definizione univoca. Ultimo dei binomi fantastici è quello che unisce Lagani ed Elio Germano: insieme … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

fattoquotidiano : Grillo ai parlamentari: “Draghi uomo di parola. Reddito universale sarà la mia battaglia finale. Due mandati? Non t… - petergomezblog : Grillo si presenta con Cingolani dai parlamentari M5s: “Draghi è stato di parola. Reddito universale sarà la mia ba… - fattoquotidiano : MESSAGGIO DI BEPPE GRILLO AI PARLAMENTARI Intervento a sorpresa del garante del Movimento - omjsoc : antonio che continua a copiare i miei tweet divertentissimi e simpaticissimi consapevole che farà più like ma un gi… - Danielasolare61 : RT @antondepierro: #Mafia La mia battaglia per la verità su via Peio,34 e le collusioni istituzionali che hanno favorito gli amici degli #S… -