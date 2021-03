Giustizia | Berlusconi “mi aspetto scelte in linea con giusto processo”

(Di sabato 27 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Da molti anni ho subito e denunciato le infiltrazioni ideologiche e le opacità del sistema di potere che caratterizzano una parte della magistratura, alcune procure e i vertici delle correnti organizzate”. Così, al Giornale, il leader di Forza Italia, Silvio, che confessa di non essere rimasto stupito dalla lettura del libro “Il Sistema”, il libro intervista di Alessandro Sallusti al magistrato Luca Palamara.“Mette in luce – sotto– un sistema che contraddice i cardini stessi dello stato di diritto, la terzietà della magistratura e la separazione dei poteri su cui si fondano le società liberali”. “In questi 27 anni, dieci dei quali al lavoro come Presidente del Consiglio – a tutt’oggi sono l’ultimo premier arrivato a Palazzo Chigi come leader eletto dalla maggioranza che aveva vinto le elezioni – ho subito ben 86 ...

'Quello che mi è accaduto - prosegue- non ha rovinato la vita per oltre vent'anni solo a me ma ha arrecato pena e danni ai miei familiari, ai miei amici, alle aziende che ho fondato. ...Da una parte c'è chi vuole raccontare la storia dellaitaliana come il predominio della sinistra politica delle toghe tesa ad abbattere i governie Salvini, che è la tesi di ...Lo dice Silvio Berlusconi in una intervista al Giornale, commentando il libro "il Sistema", scritto da Alessandro Sallusti e Luca Palamara. Serve la separazione dei poteri su cui si fondano le società ..."Da molti anni ho subíto e denunciato le infiltrazioni ideologiche e le opacità del sistema di potere che caratterizzano una parte della magistratura, alcune procure e i vertici delle correnti organiz ...